Przepychanki senatorów. Grodzki grozi pozwem Pękowi, jeśli ten nie wycofa swoich słów

Grodzki odpowiedział, że jeżeli zdradą ktoś nazywa opowiadanie się za jak "najszybszym zakończeniem wojny i jak najostrzejszym potraktowaniem Rosji", to jest to odwracanie kota ogonem. Dodał, że jeżeli wicemarszałek Pęk będzie to powtarzał, to spotkają się w sądzie.