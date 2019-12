Przepychanki na konferencji Solidarności. Agora zgłasza sprawę do prokuratury

Przedstawiciele Solidarności nie wpuścili na swoją konferencję dziennikarza "Gazety Wyborczej". Wydawca dziennika złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Jego zdaniem, Solidarność złamała prawo prasowe.

Na początku listopada odbyła się konferencja "Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy", której organizatorami byli Solidarność oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jej gośćmi honorowymi byli arcybiskupi Sławoj Leszek Głódź oraz Marek Jędraszewski.

Mimo wycofanego zaproszenia dziennikarz "GW" pojechał na wydarzenie. Razem z innymi gośćmi reporter próbował wejść na konferencję. Gdy podał nazwę redakcji, którą reprezentuje, jeden z mężczyzn usiłował wypchnąć go z pomieszczenia. Na miejsce awantury przybył rzecznik "S". - To nasza impreza i mamy prawo zapraszać tych, co chcemy i nie zapraszać tych, których nie chcemy - miał oświadczyć Marek Lewandowski.