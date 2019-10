Przepis na pańską skórkę. Jak przygotować przysmak na Wszystkich Świętych?

Pańska skórka to tradycyjny cukierek sprzedawany na Wszystkich Świętych przy cmentarzach. Przepis na pańską skórkę nie uległ zmianie od pokoleń. Dowiedz się, jak samodzielnie zrobić pańską skórkę.

Pańska skórka – przepis krok po kroku

Pańska skórka to słodki, prostokątny, różowo-biały cukierek domowej roboty. Tradycyjnie możemy go spotkać na cmentarzach w Warszawie w okresie Wszystkich Świętych, a także na Starym Mieście czy pod Halą Mirowską. Niegdyś sprzedawano go dzieciom, które bolało gardło. Z niewyjaśnionych przyczyn pańska skórka zniknęła z aptek i odtąd pojawia się głównie w okolicach cmentarzy.