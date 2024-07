"Przenieśli dziewczynę na plażę". 17-latka nie żyje

- Niestety na wodzie ciągle dochodzi do różnego typu bezmyślnych zachowań. Najczęściej są to osoby, które nie mają pojęcia o tym, co robią na skuterach wodnych i jak należy nimi pływać. Wielokrotnie okazuje się, że są to osoby bez uprawnień motorowodnych - zwrócił uwagę Krzysztof Jaworski.