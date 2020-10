Przemysław Czarnek z koronawirusem. Wcześniej odwiedził babcię. Stanisław Karczewski: nie potępiam go

Przemysław Czarnek odwiedził babcię w lubelskim szpitalu, która jest w ciężkim stanie. Miał to zrobić pomimo zakazu wizyt w placówce. Dodatkowo zakażeni mieli zostać wszyscy pacjenci. Placówka zaprzeczyła, że to przyszły szef MEN był źródłem infekcji. Dodano, że dostał zgodę na odwiedziny. Sprawę skomentował również sam zainteresowany, który pisał, że niektóre tezy są nadużyciem .

Przemysław Czarnek odwiedził babcię w szpitalu. Stanisław Karczewski: to naturalne

Do sytuacji na antenie Radia Zet odniósł się Stanisław Karczewski. - Jeśli ktoś jest w ciężkim stanie i rodzina pragnie odwiedzić taką osobę, to nie ma przeszkód. Są wyjątki, kiedy za zgodą lekarza taka decyzja jest wydawana. To naturalne. Poseł nie był na kwarantannie, więc miał prawo odwiedzić babcię. Nie grozi mu kara. Nie potępiam go jako lekarz - mówił senator PiS. Nie chciał jednak komentować złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.