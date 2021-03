Przemysław Czarnek szykuje zmiany. Dostał "zielone światło"

Wyjaśnił, że obserwator z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki był na procesie prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego. - Procesie dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej za głoszenie prawdy o rodzinie. To, co usłyszał tam, na tej rozprawie 9-godzinnej, sposób zachowywania się osób, które oskarżają panią prof. Budzyńską, jest po prostu czymś, czego nie znamy w naszej cywilizacji, w naszej kulturze. I dlatego absolutnie trzeba przerwać tę absurdalną rzecz, która na uniwersytetach występuje - stwierdził minister.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu, w tym również osobie, która jest naukowcem, prawo do swobodnego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych także w życiu publicznym. Jednoznaczny przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego się tego nie przestrzega na uczelniach wyższych? No, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo nie są w stanie zrozumieć władze niektórych uczelni, to trzeba to natychmiast przerwać – mówił Czarnek w rozmowie z TV Trwam.