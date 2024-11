Przemysław Czarnek o Nawrockim. "Nie mam żalu"

- Wiedziałem, że jeżeli będą wyniki badań, które stwierdzą, że to ja będę miał najpoważniejsze szanse z kandydatów popieranych czy wspieranych przez Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście podejmę rękawicę i będę startował, ale nigdy o to nie zabiegałem. Zostałem też, że tak powiem, rzucony na tę ławkę kandydatów na kandydatów gdzieś dopiero na początku października - powiedział.