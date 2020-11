Przemysław Czarnek o "kłamstwie" Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy odpowiada

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski wystosował list o dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów . Apeluje w nim do MEN o "zaprzestanie retoryki szantażu". To reakcja prezydenta Warszawy na zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konsekwencje wobec nauczycieli, którzy mieli rzekomo namawiać uczniów do protestowania w ramach Strajku Kobiet.

- Ten apel pana prezydenta Trzaskowskiego i kilka innych, które gdzieś się pojawiły bezpośrednich uczestników protestów, ale też tych, którzy zachęcali swoją postawą do wzięcia udziału, to przejaw i chęć tłumienia wyrzutów sumienia, że wzrasta liczba zakażeń - oświadczył polityk.

Czarnek jednocześnie zaznaczył, że resort "nikogo nie rozliczamy z poglądów, nikomu nie zabrania głosić poglądów". - Musimy wyciągać konsekwencje wobec tych nauczycieli, którzy gdzieniegdzie namawiali uczniów do udziału w protestach lub na tych protestach zachowali się w sposób wulgarny czy obsceniczny, nieprzystający do etosu nauczyciela - tłumaczył minister. - To jest histeria pana Trzaskowskiego i jemu podobnych. To przejaw wyrzutów sumienia - dodał.