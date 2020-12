1 stycznia. Przemysław Czarnek formalnie przejmuje "superresort"

Zmiany w rządzie. Odejdą wiceministrowie

Jak wynika z naszych informacji, pewni swojej pozycji mogą być: prof. Włodzimierz Bernacki (silnie umocowany w PiS; od listopada pełnomocnik rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki), Wojciech Murdzek (reprezentujący Porozumienie Jarosława Gowina), Marzena Machałek (pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego) oraz Dariusz Piontkowski (poprzednik Czarnka w funkcji szefa MEN, dziś jego zastępca).

Jak tłumaczy jeden z polityków zorientowanych w sytuacji, wyżej wymienieni mogą zostać przesunięci na inne odcinki pracy w nowym "superresorcie". - Po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, by w jednym ministerstwie było dziesięciu "wicków" - mówi nasz rozmówca.

Przeciwnicy LGBT i dekomunizatorzy przeprowadzą uczniów przez pandemię

Przemysław Czarnek korzysta jednak z okazji oraz rosnących politycznych wpływów. Powprowadzał do ministerstwa swoich, lojalnych wobec siebie ludzi. Podobnie jak on radykalnych w poglądach.

Czarnek przetrwa? Nie wiadomo

Wraz ze swoimi współpracownikami Przemysław Czarnek będzie w 2021 przeprowadzał dzieci, ich rodziców i nauczycieli przez trudny czas pandemii. Minister nie będzie miał łatwo: wedle sondażu CBOS z listopada może "cieszyć się" najniższym zaufaniem społecznym wśród polityków. Ufa mu jedynie 16 proc. Polaków. Nie bez powodu: jeszcze niedawno Czarnek zapewniał, że uczniowie mogą wrócić do szkół już w połowie stycznia. Dziś wiadomo, że to nierealne.

Czy minister utrzyma się na politycznej powierzchni? Z naszych informacji wynika, że sami politycy PiS mają wątłe przekonanie co do tego, że Czarnek przetrwa na stanowisku do wyborów 2023. - Jego awans do rządu był wypadkową sytuacji wewnętrznej w koalicji. Czarnek politycznie zasłużył więc dostał nagrodę. Żaden minister edukacji nie wytrwał całej kadencji - uważa jeden z polityków partii rządzącej.