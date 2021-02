Przemyśl. Zawalił się dach nad lodowiskiem. Wszystko przez intensywne opady

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Powodem był zalegający na dachu śnieg.

- Ze względu na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie przekroczone wartości opadów i wiatru, w sobotę wieczorem podjęliśmy decyzje o zamknięciu terenu lodowiska dla osób z niego korzystających. W nocy z niedzieli na poniedziałek, mimo ciągłego monitorowania, a także odśnieżania dachu lodowiska, uszkodzeniu uległa część szczytowa dachu - powiedziała w rozmowie z portalem przemysl.naszemiato.pl Greta Ostrowska, dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Teraz planach jest postawienie kolejnej konstrukcji, tak by móc bezpiecznie korzystać z lodowiska. Do tej pory obiekt pozostaje zamknięty do odwołania.