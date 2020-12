Przemyśl. Ojciec, który zabarykadował się z dzieckiem, trafił do szpitala

Przypomnijmy, że w środę ok. godz. 15 przemyska policja otrzymała zgłoszenie, że w jednej z kamienic przy ul. Słowackiego w tym mieście doszło do awantury domowej.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie mogli wejść do mieszkania. W obawie o bezpieczeństwo przebywających tam osób strażacy wyważyli drzwi. Kiedy funkcjonariusze weszli do środka, były partner zgłaszającej zamknął się w jednym z pokoi z ich niespełna pięcioletnim synem. Mężczyzna nikogo do siebie nie dopuszczał i groził, że targnie się na własne życie - relacjonuje oficer prasowa przemyskiej policji Małgorzata Czechowska