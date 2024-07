Przemycał w żołądku ponad 1kg narkotyków. Wpadł na Lotnisku Chopina

Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że substancja przemycana w żołądku to kokaina. Jej czarnorynkowa wartość to ponad 1,2 mln zł. - Decyzją sądu, podróżny został aresztowany na 3 miesiące. Za próbę przemytu takiej ilości narkotyków, mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia - zaznaczyła Pasieczyńska.