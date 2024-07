Przełomowy sondaż. Polacy o związkach partnerskich par tej samej płci

Spora zmiana

CBOS o związki partnerskie pyta od 2011 roku. Do tej pory Polacy w większości byli przeciwni takim rozwiązaniom dla par tej samej płci. Największy sprzeciw odnotowano w 2011 roku (63 proc.) i w 2019 roku (60 proc.). Pięć lat temu mogło się to wiązać z kampanią wyborczą przed wyborami do europarlamentu, gdy na "walce z ideologią LGBT" skupiali się politycy PiS.