Przełomowe badania. Nowy lek na odchudzanie?

Kolejny lek na cukrzycę może odchudzać

- Do tej pory nie było jasne, w jaki sposób metformina przepisana w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi wpływa również na utratę wagi. Teraz wiemy, że działa w ten sam sposób, co energiczne ćwiczenia, aby zmniejszyć głód. Zrozumienie, w jaki sposób te ścieżki są kontrolowane, może prowadzić do realnych strategii obniżania masy ciała i poprawy zdrowia milionów ludzi - powiedział dr Jonathan Long, który kierował tymi badaniami.