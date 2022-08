Przełom w sprawie ukraińskiego zboża. To efekt porozumienia

To przełom w sprawie eksportu ukraińskiego zboża - podaje agencja AP. Po tym, jak Rosja dokonała agresji na sąsiedni kraj, władze w Kijowie straciły możliwość eksportu pszenicy i innych ziaren, gdyż doszło do zablokowania ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Tymczasem Ukraina należy do największych na świecie eksporterów zboża. Jego brak skutkuje m.in. pogłębianiem się problemu głodu w Afryce.