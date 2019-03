Przełom w sprawie wypadku na Słowacji. Jeden z Polaków wyjdzie z aresztu

Jeden z polskich kierowców, podejrzanych o udział w tragicznym wypadku na Słowacji, wkrótce wyjdzie z aresztu. Poza wyrzutami sumienia, będzie czysty jak łza. Policja popełniła prosty błąd - dowiaduje się Wirtualna Polska.

Sąd Konstytucyjny na Słowacji po rozpatrzeniu skargi adwokatów Łukasza K., kierowcy czarnego mercedesa, organizatora tragicznego rajdu w Dolnym Kubinie nakazał uwolnienie go z aresztu. Przesądziło o tym to, co wydarzyło się tuż po wypadku.