Przełom w sprawie Polki? Siedem lat temu zaginęła w Niemczech

Przełom w sprawie. Konieczne są badania genetyczne

Do przełomu w sprawie doszło po niemal siedmiu latach od rozpoczęcia poszukiwań. Jak donosi niemiecki dziennik "Aachener Zeitung", policja aresztowała męża Doroty. We wtorek, 22 sierpnia, służby wkroczyły do jego nowego domu, do którego się przeprowadził po zaginięciu żony.