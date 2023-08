Dramatyczny finał libacji. Wyrzuciła niemowlę w krzaki

Na miejscu zauważyli zabawki

Uczestnicy imprezy poinformowali interweniujących policjantów, że w mieszkaniu nie przebywa żadne dziecko. To jednak nie uspokoiło funkcjonariuszy, którzy zwrócili uwagę na porozrzucane w lokalu zabawki. Ten widok skłonił ich do tego, by rozejrzeć się po okolicy.