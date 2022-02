Przełom w relacjach z Putinem. Były premier tłumaczy niuanse

- Było rzeczą ważną, żeby Władimir Putin z góry wiedział, co się stanie, jeśli zrobi to lub tamto - przekonywał w programie "Newsroom" w WP były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, pytany o stanowczą reakcję światowych przywódców na ostatnie działania Rosji. - Wielokrotnie, także w ostatnich latach, mówiłem o tym, że potrzebna jest nam tego typu jednolita i jednoznaczna odpowiedź. Problemem Zachodu od kilkunastu lat w relacjach z Rosją jest to, że to Rosja ma inicjatywę. I to Zachód ciągle próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie: "No i co pan Putin zrobi?". Jak wiadomo też, że rozmaite przyczyny i pewne różnice polityczne sprawiały, że szereg krajów, takich jak np. Wielka Brytania czy Niemcy, były na ogół dosyć miękkie, czyli nie chciały się przyłączyć do najtwardszych sankcji - wyjaśniał były premier.