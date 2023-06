Przełom w medycynie. Poznański szpital wprowadza najnowocześniejszego robota chirurgicznego

To zaawansowane urządzenie jest już dobrze znane pacjentom, jednak to, które trafiło do szpitala przy ul. Szwajcarskiej, jest czwartej generacji. Robot jest wyjątkowo precyzyjny, co pozwala na wykonywanie nowoczesnych, mniej inwazyjnych zabiegów. Dzięki Da Vinci specjaliści mają możliwość operowania w najtrudniejszych okolicach anatomicznych, minimalizując jednocześnie konieczność rozległego cięcia skóry. Pacjenci mogą liczyć na szybki powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.