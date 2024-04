Przełom w kongresie USA. "Niezwłocznie je podpisze"

Kwota, którą USA miałyby przeznaczyć na wsparcie Ukrainy, pozostaje niemal niezmieniona - wynosi 60,8 miliardów dolarów. Z tej sumy, 23 miliardy dolarów to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 miliarda na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 miliarda na utrzymanie sił USA w regionie. Prezydent miałby także uprawnienia do przekazania Kijowowi uzbrojenia o wartości niemal 8 miliardów dolarów, dodatkowo do około 4 miliardów, które wciąż ma do dyspozycji.