Przełom po 15 latach. Zatrzymano sprawcę napadu na bank

Do napadu doszło 21 lipca 2009 r. To wówczas do jednego z banków przy ul. Królewskiej w Krakowie wszedł mężczyzna w masce na twarzy i przedmiotem przypominającym broń palną w ręce. W placówce przebywały wtedy dwie pracownice, w kierunku jednej z nich wycelował on broń, żądając wydania pieniędzy. Z banku uciekł z łupem w wysokości 36 tys. 300 złotych.