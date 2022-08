Przekroczyli strefę buforową. Premier Tajwanu: Chiny to zły sąsiad

Myśliwce Mirage wystartowały z tajwańskiej bazy lotniczej w Hsinchu w piątek rano, gdy Chiny wysłały okręty wojskowe i samoloty przez środkową linię Cieśniny Tajwańskiej. Według tajwańskiego Ministerstwa Obrony, kilka chińskich samolotów wojskowych i okrętów marynarki wojennej przekroczyło przez dziesięciolecia nieoficjalną strefę buforową między Chinami a Tajwanem. Przemawiając do dziennikarzy podczas ceremonii w Tajpej, premier Su Tseng-chang nazwał Chiny "złym sąsiadem" i powiedział, że ich działania wojskowe spowodowały wielokrotne odwołania na najbardziej ruchliwych trasach międzynarodowej żeglugi. Wezwał Chiny do skupienia się na opiece nad własnym narodem i zaprzestaniu prowokacji wojskowej. Według oficjalnej agencji informacyjnej Xinhua, w chińskich ćwiczeniach biorą udział żołnierze marynarki wojennej, sił powietrznych, sił rakietowych, sił wsparcia strategicznego i sił wsparcia logistycznego. Uważa się, że są to największe odbywające się w pobliżu Tajwanu pod względem geograficznym, a Pekin ogłosił sześć stref ćwiczeń otaczających wyspę. Ćwiczenia mają potrwać do niedzieli i obejmują ataki rakietowe na cele na morzach na północy i południu wyspy, będące echem ostatnich dużych chińskich ćwiczeń wojskowych, mających na celu zastraszenie przywódców i wyborców Tajwanu, które odbyły się w latach 1995 i 1996.

