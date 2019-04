"Przeklęte miasto". Morderstwo i gwałty na dzieciach w Krapkowicach

Przemoc wobec nieletnich w dwóch rodzinach, morderstwo 15-latki - to wszystko w ciągu kilku lat w jednej miejscowości. Mieszkańcy Krapkowic nie kryją przerażenia. - Strach wypuszczać dzieci na dwór, bo tu co chwilę dzieje się jakiś horror - mówią.

Edward K. gwałcił swoją prawnuczkę. Jarosław K. i Izabela S. znęcali się nad czwórką swoich dzieci. Co więcej, gwałcili je i pozwalali na to też swoim znajomym. Katarzyna K. zmuszała swoje córki do kontaktów seksualnych ze swoim partnerem Januszem Cz. Artur K. zamordował 15-latkę.