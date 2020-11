Przejść koronawirusa to nie wszystko. Daria ma ciężkie powikłania. "Tego się nie spodziewałam"

26-letnia Daria koronawirusem zaraziła się w czerwcu. Co prawda, i mówi nam o tym otwarcie, ma nadwagę, która mogła przyczynić się do cięższego przebiegu choroby. Ale takich powikłań, z którymi walczy od miesięcy i walczyć może jeszcze lata, nigdy się nie spodziewała.

Doszedł ból gardła, głowy, katar i gorączka – 38 stopni. - Podczas teleporady doktor oświadczył, że to przeziębienie i nie mam się czym martwić, ponieważ według jego wiedzy objawem koronawirusa nie jest katar – opowiada Daria. Następnego dnia temperatura wzrosła do 39 stopni. - Podczas kaszlu odczuwałam już ból w klatce. Byłam coraz bardziej osłabiona. Na kolejnej teleporadzie znów zdiagnozowano u mnie przeziębienie - wspomina 26-latka.

Kierunek szpital

Trafiła do szpitala. - Zostałam zbadana, podłączona pod tlen, dostałam leki. Wynik testu na COVID-19 – pozytywny. Przez pierwsze trzy dni w szpitalu było tylko gorzej. Nie byłam w stanie wytrzymać bez tlenu. Czułam ogromny ucisk w klatce, płytki i szybki oddech, ciągły ból głowy, duszący kaszel. Dojście do toalety było kolosalnym wyczynem, gdyż samo odwrócenie się na łóżku wymagało wysiłku i sprawiało ból – mówi Daria.

Astma i nerwica sercowa

- Po wyjściu myślałam, że wszystko, co złe, już ustąpiło. Nadal byłam słaba, a płuca były mało wydolne, a do tego nagle, dzień czy dwa po wyjściu ze szpitala, pojawiły się problemy sercowo-naczyniowe. Odczuwałam silny ból w klatce i ukłucia. Miałam podwyższone ciśnienie i bardzo wysokie tętno. Gdy leżałam, moje tętno wynosiło 140 – wspomina 26-latka.

Miesiąc w łóżku

Pomagali jej rodzice, bo na czas rekonwalescencji wróciła do rodzinnego domu. – To może zabrzmieć śmiesznie, ale przez pierwsze dwa albo trzy tygodnie po wyjściu ze szpitala spałam z mamą. Po prostu bardzo bałam się zostać sama. Bałam się bezdechów w nocy, kołatania serca. Bałam się, że zasnę i już się nie obudzę – wyznaje 26-latka.

Dom, sklep, lekarz

Pod koniec lipca, czyli miesiąc po wyjściu ze szpitala, zaczęła pomału wychodzić z domu. – Chodziłam już nie tylko na obowiązkowe wizyty lekarskie, a też na spacery, czy do sklepu po drobne zakupy. Wróciłam do swojego mieszkania i pierwszy raz udało mi się pokonać schody, to był przełom lipca i sierpnia. Ale był to znaczny wysiłek. Nigdy czegoś takiego nie czułam – dodaje Daria.