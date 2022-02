Przejechał przyjaciela ciężarówką. Wszystkiemu winna kłótnia o majonez

Wściekły 29-latek zadzwonił do przyrodniego brata Solberga, Craiga Pryora. Zagroził, że podpali dom przyjaciela i go zastrzeli. Dlatego też Pryor wsiadł do samochodu i przyjechał do Pisgah, aby wyjaśnić nieporozumienia. Tam też Erlbacher wsiadł do ciężarówki i próbował staranować obu mężczyzn.