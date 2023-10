"Przegrana partia tych wyborów". Ostra ocena w programie

- Wszyscy wiedzą, że bez nas nie da się stworzyć rządu. Tak samo, jak nie da się tego rządu stworzyć bez Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej - mówił po ogłoszeniu wyników exit poll Włodzimierz Czarzasty. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "to dzień wielkiej zmiany w Polsce". Jarosław Kuisz w Wieczorze wyborczym Wirtualnej Polski ocenił, że "czas Lewicy jest taki, że powinna mieć 20 - 30 procent". - Dla mnie to jest porażka Lewicy, a nie żaden sukces - podsumował. W podobnym tonie mówił Bogusław Chrabota. - Uważam, że to jest przegrana partia tych wyborów - stwierdził. Komentując wynik Trzeciej Drogi, powiedział, że zdecydowała kalkulacja wyborców.

