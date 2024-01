Przedterminowe wybory? "Z chęcią do nich doprowadzimy"

Na wtorkowej konferencji prasowej premier był m.in. pytany o komentarz do ewentualnego skierowania przez prezydenta ustawy budżetowej na ten rok do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Donalda Tuska prezydent Andrzej Duda nie ma do tego żadnych podstaw, a jeśli zdecydowałby się na taki ruch, "to byłby on irracjonalny".