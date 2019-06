Przedszkolanka wylała na 3-latkę wrzątek z kubka. Jest wyrok sądu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Małgorzatę P. na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok zapadał w sprawie nieumyślnego poparzenia dziewczynki w przedszkolu. Rodzice dziecka mają również dostać od przedszkolanki 50 tys. zł nawiązki.

Sprawa dotyczy wydarzenia z lutego 2017 r., do którego doszło w przedszkolu na wrocławskim Kazanowie. Podczas leżakowania dzieci Małgorzata P. chciała sobie zrobić herbatę. Niosąc kubek z wrzątkiem potknęła się o nogę stolika i wylała wodę na śpiącą 3-latkę. Zaraz potem zabrała dziewczynkę do łazienki i zaczęła oblewać ją zimną wodą. Nie udało się jej zdjąć piżamy dziecka, które krzyczało i wyrywało się - przypomina gazetawroclawska.pl.

U 3-latki stwierdzono poparzenia III stopnia, które objęły 16 proc. ciała. Przedszkolanka nigdy nie kwestionowała swojej winy. Na pierwszym posiedzeniu przepraszała rodzinę dziewczynki. Rodzice dziecka mieli pretensje do dyrektorki przedszkola, że ich córce nie udzielono właściwej pomocy. Uważają, że wtedy obrażenia byłyby mniejsze. Zwrócili się o pomoc do miasta, jednak trudno im się porozumieć co do kosztów odszkodowania.