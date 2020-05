WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Przedszkola znowu czynne. Jak ma wyglądać opieka? - Nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy mogli wziąć postojowe, część osób musi wyjść do pracy - tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski.... Rozwiń Panie Ministrze to Przenieśmy się … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze to Przenieśmy się na chwilę z tego żłobka i przedszkola o ile zostaną jutro otwarte i mam takie pytanie jak upilnować dzieci żeby się ze sobą nie stykały nie dotykały nie bawiły jednymi zabawkami a nie ma takiej możliwości my tego nie postulujemy wytyczne inspekcji sanitarnej są dosyć proste i mówią o tym że grupy muszą być po prostu małe mieć możliwie jednego w sensie żeby opiekunowie nie zmieniali się pomiędzy grupami nikt nie mówi o maseczkach u dzieci i nikt nie mówi o dystansowanie się dzieci szczególnie w żłobkach co było dosyć już zupełnie absurdalne więc no niestety to jest pewne założenie które trzeba przyjąć pamiętajmy jednak że to jest narzędzie które jest dane to nie jest tak że związek w tej chwili otwierania wszystkiego jeżeli nie ma możliwości zaopiekowania się dzieckiem Jeżeli ktoś musi pracować przecież to jak powiedziałem mamy Medyków mamy kasjerki mamy kierowców mamy bardzo wiele zawodów które muszą pracować które nie są na postojowym i gdzieś Samotna Matka która wychowuje dziecko też oddać dziecko pod opiekę to jest pewna pewien kompromis to jest pełna zgoda natomiast Starajmy się dostarczyliśmy płyn dezynfekcyjny starają się dezynfekować te zabawki to powierzchnię te place zabaw wewnętrzne a jeszcze pamiętajmy że są pewne doniesienia z instytutów medycznych które mówią że takie na taka nadzieja jest że dzieci jednak nie zagrażają aż takim stopniu jak tam się wcześniej wydawało musicie państwo panie redaktorze pamiętać że My działamy z bardzo z danymi dotyczące tego konkretnego wirusa to jest wirus nowy On jeszcze nie nie przeszedł przez choćby cały cykl roczny nie wiem jak się zachowuje w lecie nie wiem jak się zachowuje na jesieni do końca również dane dotyczące transmisji przez dzieci i młodzież są bardzo Skąpe są dane które mówią że tych transmisji przez dzieci i młodzież właściwie od No to bardzo niewiele więc no tutaj jest to pewien kompromis Ale z drugiej strony nie ma takiej możliwości żeby wszyscy mogli wziąć to i siedzieć z dzieckiem w domu Niestety najczęściej osób musi wyjść do pracy to w takim razie konkretnie przedszkole czy żłobek powinien być dezynfekowane dwa razy dziennie rano południu wszystkie dzieci powinny dezynfekować ręce przed wejściem i po wyjściu czy coś jeszcze powinno być małe grupy napisaliśmy o 12 osobach ewentualnie z możliwością manewru o dwie osoby możliwie wietrzyć pomieszczenia nie wychodzić poza przedszkole tylko na plac zabaw jeżeli on jest wewnątrz przedszkola Jeżeli nie to niestety nie na publiczny plac zabaw powinny być osoby chore pozostawać w domu Nie nie Zgłaszać się do przedszkola i priorytet dla tych rodziców którzy muszą pracować bo nie jest to sposób na No wrócić do takiej normalności Kiedy dziecko było w żłobku czy w przedszkolu a my w domu tylko jest to ratunek dla tych rodziców którzy muszą w związku z tym tutaj raczej Apel do dyrekcji żeby priorytetowo potraktować te osoby które muszą wrócić do pracy czy wysłałby pan swoje dziecko na kolonie A my 5 niedługo wakacje Część rodziców już kupiła na pewno takie wyjazdy nie wysłałby Pan nie na razie na dzień dzisiejszy nie wysyłał bym dziecka na kolonie co będzie co nie odpowiem bo być może nagle będzie cud i epidemia wygaśnie do takiego poziomu może że zdecydowałbym się wysłać dziecko na kolonie ale jako minister zdrowia muszę liczyć się z tym wariatem pesymistycznym i przygotowywać się na wariant pesymistyczny a nie na wariant cudowne że epidemia zniknie