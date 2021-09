Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmą dzieci zaszczepione?

"Nie powinny jednak wymagać od rodziców przedkładania zaświadczeń, bo lekarze nie mają podstaw, by je wydać. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych nie oznacza bowiem prawa do żądania takiego dokumentu, który rodzic mógłby przedłożyć w procesie rekrutacji do przedszkola" - pisze Katarzyna Wójcik dla "Rz".