Przedłużenie stanu wyjątkowego? PSL już zdecydowało

Najprawdopodobniej w czwartek odbędzie się głosowanie ws. przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Co zrobi PSL? - Wstrzymamy się. To jest konsekwentna postawa, która wynika z faktu, że wiemy, iż rząd do końca nie przedstawia argumentów, które mogłyby przekonać opozycję do głosowania za - zapowiedział w programie "Tłit" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Dodał, że manewry Zapad się skończyły, więc ta przesłanka do utrzymywania stanu wyjątkowego zniknęła. - Gdy stanu wyjątkowego nie było, śmierci na granicy też nie było - stwierdził. Zapewnił jednocześnie, że nie bagatelizują zagrożenia i nie zamierzają przeszkadzać rządowi.