Przed nami wariant Lambda? Ekspert ostrzega: wkrótce może nam zabraknąć liter

Wariant Delta rozwija się w Polsce. Ze świata docierają jednak informacje o kolejnych odmianach koronawirusa. - Taka jest natura wirusa, że tworzą się mutacje. Jeśli damy mu możliwość namnażania się, to mutacje będą przypadkowo powstawały i mogą utworzyć wariant, który dla nas stanie się groźniejszy. Jeśli sytuacja epidemiczna w świecie się nie poprawi, to może nam zabraknąć liter alfabetu do określenia tychże wariantów - tłumaczyła w programie "Newsroom WP" prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. - Wariant Lambda znany jest z Ameryki Południowej, ale dobry nadzór epidemiczny wykrył go w Australii. (...) W tym momencie możemy się opierać na wstępnych informacjach. Prawdopodobnie skuteczność szczepionek może być słabsza, ale za dużo jeszcze nie wiemy na temat tego wariantu - oceniła podlaską konsultant ds. epidemiologii.