Przed nami ciężka jesień. Wzrosną ceny ogrzewania

Jak wynika z wyliczeń URE, odbiorcy z grupy taryfowej W-1.1, czyli zużywający gaz jedynie do przygotowywania posiłków, będą musieli zmierzyć się z podwyżką ceny gazu o 3,4 proc. (wzrost o 0,72 zł miesięcznie). Jeszcze więcej zapłacą odbiorcy z grupy W-2.1, którzy korzystają z piecyków na gaz do podgrzewania wody. Dla tej grupy odbiorców szacowana podwyżka wynosi 4,6 proc., co oznacza, że zapłacą oni o 4,48 zł miesięcznie więcej.