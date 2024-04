Przed kościołem bus oklejony plakatami. Proboszcz wydał oświadczenie

Niecodzienne oświadczenie ukazało się w sobotę na stronie parafii w Snopkowie (woj. lubelskie). Ksiądz proboszcz zwrócił się do wiernych w związku z zaparkowaniem na kościelnym parkingu busa oklejonego plakatami wyborczymi. To miejsce tuż przy wjeździe do szkoły, gdzie w niedzielę odbędzie się głosowanie.