Przeciwnicy Marszu Równości spotykają się przed kościołem. Proboszcz się obawia

Przez Radomsko przejdzie Marsz Równości. Przeciwnicy manifestacji zbierają się przed jednym z kościołów. Ksiądz obawia się, że może dojść do "niechrześcijańskich zachowań" i krytykuje za ulotki skierowane w środowisko LGBT.

"Powstrzymaj marsz nienawiści! Kochasz swoją rodzinę? Czujesz się Polakiem? Wierzysz w Boga? Już w tę sobotę do naszego miasta przyjdą ludzie plujący jadem na to, co polskie. Mężczyźni przebrani za psy, porozbierani dewianci i inni będą starali się przyciągnąć uwagę twoich dzieci. Oni nie rozmnażają się tak jak my, tylko przez indoktrynację. Powiedz nie dla uprzywilejowania grup homoseksualnych, deprawacji twoich dzieci, obrażaniu Maryi, wiary katolickiej i twojej ojczyzny" - brzmi treść.