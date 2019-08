Ruszyła zbiórka na organizację Marszów Równości. "Fundusz Prezesa" dla LGBT

Jarosław Kaczyński zainspirował aktywistów z Kampanii Przeciw Homofobii. Jego słowa spowodowały, że ruszyła specjalna zbiórka na organizację Marszów Równości. Nosi nazwę "Fundusz Prezesa".

- Wie pani, problem jest taki, że gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne - odpowiedział prezes PiS. - Mój brat świętej pamięci, warszawiak, gdy był prezydentem Warszawy, to zakazał. Natomiast, no tu jest sprawa przepisów Unii Europejskiej. No uchylą nam takie zakazy - dodał Kaczyński. - Sądy zresztą też uchylą, bo sądy są całkowicie pod wpływem tej ideologii - podkreślił polityk.