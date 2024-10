"Przechodzimy od słów do czynów". Trzaskowski o fotoradarach

"Przechodzimy od słów do czynów. Tak jak zapowiadałem - rozpoczynamy z rządem prace nad przywróceniem samorządom uprawnień do stawiania fotoradarów. Jeśli mamy skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa na drogach, musimy mieć do tego konkretne narzędzia. Dziś uzgodniłem z ministrem Dariuszem Klimczakiem, że jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa robocza z udziałem przedstawicieli rządu i samorządów. Bezpieczeństwo to priorytet" - napisał w mediach społecznościowych Trzaskowski.