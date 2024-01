Wystawia mandat co 4 minuty. Rekordzista w Europie

Radar znajdujący się w Antwerpii (Belgia) to rekordzista pod względem przyznanych mandatów w całym kraju. Fotoradar zarejestrował przekroczenie prędkości przez 65 tys. kierowców w pierwszym półroczu 2023 roku. Według belgijskiego dziennika "Gazet Van Antwerpen" oznacza to, że co cztery minuty urządzenie to generowało mandat za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Gazeta podkreśla, że jest to rekordowa liczba na tle całego kraju.