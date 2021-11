Przebrał się za lekarza. Chciał zaopiekować się babcią w szpitalu

Przebrał się za lekarza i opiekował się swoją babcią w szpitalu. Był w szoku po tym, co zobaczył na oddziale

Jak wynika z informacji podawanych przez rosyjskie media, mężczyźnie udało się wnieść na oddział m.in. pieluchy, opatrunki oraz żywność w strzykawce. Jednak to, co zobaczył na miejscu bardzo go przeraziło. Warunki, w których przebywała schorowana kobieta były fatalne.