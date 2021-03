Prywatne podróże Andrzeja Dudy. Jest lista i koszty ponoszone przez podatników

Jak informuje "Polityka", przez ostatnie dziesięć miesięcy prezydent korzystał z rządowych maszyn 67 razy. Chodzi zarówno o cele prywatne, jak i służbowe. Prezydent sporo latał w kampanii, a po wygranych wyborach w większości już tylko do rezydencji na Helu i na weekendy do rodzinnego Krakowa. Według dziennikarzy "Polityki" 24 z 67 lotów zostało zorganizowanych do 12 lipca 2020 r., czyli do dnia drugiej tury wyborów prezydenckich.