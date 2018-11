Prudnik: Aresztowano sprawców pożaru. Odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa

Aresztowano dwóch podejrzanych – ojca i syna - o spowodowanie pożaru kamienicy w miejscowości Prudnik. Mężczyznom postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi im nawet kara dożywocia.

Według ustaleń śledczych, dwóch mężczyzn – ojcem z synem – próbowało podpalić kamienice w miejscowości Prudnik. Okazało się, że ich zamiarem było zabójstwo córki (i jednocześnie siostry) oraz jej konkubenta. Podejrzani przyszli w piątek 2 listopada przed 6 rano przyszli do kamienicy przy ul. Szkolnej w Prudniku. Dobijali się do mieszkania drugim piętrze, gdzie mieszka córka starszego mężczyzny. Nie wpuściła ich ona jednak do środka.