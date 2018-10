Prowokacja dziennikarzy TVN. Organizatorzy nielegalnych wyścigów grożą pozwem

Nie cichnie burza po doniesieniach o prowokacji TVN. Dziennikarze podrzucili kierowcom nielegalnych wyścigów samochodowych nadajniki GPS. Organizatorzy WNR Warsaw Night Racing grożą pozwem.

Okazuje się jednak, że dziennikarze, by zdobyć więcej materiałów, posłużyli się prowokacją. Pod pretekstem akcji promocyjnej nowej wypożyczalni aut, dziennikarka stacji, udająca hostessę, wręczyła kilkunastu losowo wybranym uczestnikom rajdu zabawkowe modele samochodów. W pięciu były ukryte nadajniki GPS. Miały one przez kilka godzin mierzyć, z jaką prędkością i gdzie porusza się auto, wewnątrz którego jest zabawka.

To rozpętało awanturę.

"Żadne prawo nie pozwala na podobne zagrywki i choć zgodę dał sam redaktor naczelny TVN, nie zwalnia ich z odpowiedzialności. Podobne praktyki mogą stosować tylko jednostki specjalne, a od kiedy TVN jest jednostką specjalną? Zakładając, że nadajniki były rozdane celem weryfikacji z jakimi prędkościami się poruszamy, wiec konkretnie było wiadomo gdzie ten nadajnik trafi i po co" - czytamy na profilu WNR na Facebooku.

Jednocześnie piszą: "Po obejrzeniu materiału pozostaje niesamowity niesmak w myślach, do czego posuną się reporterzy z TVN UWAGA! (...) Za swoją "prowokacje" ludzie Was zlinczują, a My dowiemy się, czy na Wasz koszt teraz nie zbudujemy toru. P.S Szukamy prawnika (...), oddamy 50% z wygranej sprawy. A kolejne 50% przekażemy na cele dobroczynne".