Wideo Najnowsze warszawa + 3 kioskgagarinaryszard marczak Klaudiusz Michalec Dzisiaj, 16-04-2021 22:56 Prowadzi od 20 lat kiosk. Teraz musi go zlikwidować. "Wyrzucono nas jak śmieci" Na ulicy Gagarina w Warszawie od 20 lat funkcjonuje kiosk, który prowadzi Ryszard Marczak. Już niedługo ma się to zmienić, bo w związku z budową linii tramwajowej zapadła decyzja o jego likwidacji. - Stoję w obronie kiosku. Potraktowano nas bardzo niedobrze. Wyrzucono jak śmieci - mówi rozżalony właściciel. Wspierają go okoliczni mieszkańcy, którzy wraz z nim walczą o przetrwanie tego miejsca. - Jestem bardzo schorowany, mam poważną wadę serca. Żona jest na emeryturze i ma 900 złotych. Jeżeli mamy się utrzymać z żony pensji, to my stracimy mieszkanie - dodaje Ryszard Marczak, który boi się, że mimo apelu do władz miasta, będzie musiał zamknąć biznes. Co na to wszystko Zarząd Dróg Miejskich? Czy jest jakaś szansa na rozwiązanie tego sporu? Więcej w materiale wideo. Rozwiń w sierpniu minie 20 lat odkąd Piot … Rozwiń Transkrypcja: w sierpniu minie 20 lat odkąd Piotr postawiłem Ja z klientami jestem bardzo zżyty Ja nawet może komuś się nieprawdopodobne to jeżeli widzę klienta w oknie który już idzie do mnie z drugiej strony ulicy wiem co mam jemu przygotować i co podać tak są ludzie do tego miejsca przez i podział to psuć komu to potrzebne Dlaczego kiosk będący od 20 lat w tym miejscu życzenia mieszkańców a przede wszystkim starszych mieszkańców którzy nie mają Gdzie zrobić zakupów podstawowej chemii bo chodzą o wózkach o laskach i to im jeszcze wziąć zabrać teraz jak ja usłyszałam No to w ogóle się domu wiele 2 tutaj dochodzę A bo z nogami mam taki kłopot i ty z oczami no więc tutaj ledwo dochodzę a gdzieś daleko No to już musieli ludzie za mnie chodzić no to to jest straszne zbierałem pod Wisły tutaj taką petycję by stosowałem tych podpisów jest około 1100 za chwilę w tym miejscu będzie plac budowy nas ale długości ulicy Gagarina wodociągi budują kolektor ściekowy natomiast tramwaje warszawskie było i nie tramwajową natomiast to właściciel czy właściciel tego kiosku po prostu nie chcieliby się stamtąd stamtąd usuwać no ale nie ma wyjścia Stoję w obronie kiosku wstawiałem go od podstaw ja bym się chętnie jeżeli jest taka potrzeba przesunął trochę do tyłu i jest gdzie a nie można mówić od razu że nie ma gdzie się przesunąć proszę uciekać stąd jak najszybciej bo w pasie drogowym miejsca Nie ma właśnie dlatego właśnie dlatego nie wydaliśmy decyzji na zajęcie pasa to jest inwestycja którą te miejskie spółki No Przygotował już od wielu lat są zmuszeni żadna tajemnica że one tam że ona tam powstaną kiosk stoi w pasie drogowym w miejscu co roku wydajemy decyzję przedłużającą zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dodatkowo momencie kiedy zacznie się tam po prostu budowano przedłużyć a nie mogliśmy tutaj potraktowano nas bardzo niedobrze Nie Moim zdaniem sprawy wyrzucone jak śmieci dnia 30 marca 2021 roku odebrałem decyzję ztm-u która nakazuje zdjęcie w trybie natychmiastowym do dnia 30 kwietnia jest to po prostu Owszem jest to możliwe ale takich terminów to się nie daje Widzę że tylko i wyłącznie kłody pod nogi nie ma żadnych problemów żeby po zakończeniu tej budowy znowu złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego od momentu podpisania umowy wykonawca miał 34 miesiące na na wszystkie sprawy z tym związane umowy podpisane w maju zeszłego roku więc pewnie jeszcze dwa podaje jestem osobą która ma 62 lata Jestem osobą bardzo schorowana mam poważną wadę serca żona była na rencie bo ma kręgosłup po operacji w tej chwili jest na emeryturze ma 960 zł emerytury jeżeli ma otrzymać żony pensji to nie straciły mieszkanie i to bym apelował o jakąś wyrozumiałość do pana prezydenta nawet trzaskowskiego żeby może pomógł właśnie tym starszym ludziom o tym się mówi No cóż będę czekał albo ZDM uderzy piersi i dojdzie do wniosku że warto taki punkt zostawić ewentualnie skieruje sprawę do Tesco i wtedy co on będzie o tym decydował ale ja na nie poddam się tak jak oni sobie tego życzą