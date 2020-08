Protesty wyborcze. Sąd Najwyższy rozpatrzył niemal wszystkie wnioski

Jak informuje RMF FM spośród wszystkich protestów wyborczych, za zasadne w całości lub cześć uznano 92 wnioski, jednak nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów. Przypomnijmy, że po 12 lipca do Sądu Najwyższego wpłynęło niemal 6 tysięcy protestów. Wyborcy skarżyli się na niedostarczenie pakietów wyborczych czy problemy z dopisaniem się do spisu wyborców. Ponad 2/3 protestów dotyczyła stronniczości TVP w relacjonowaniu kampanii i faworyzowania konkretnego kandydata.