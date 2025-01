Pościg za pijanym kierowcą audi. Próbował przejechać policjanta

Do zdarzenia doszło 2 stycznia. Policjanci z Lipska prowadzili wówczas kaskadowy pomiaru prędkości w Lipie Miklas. Pierwszy patrol policji zauważył audi, którego kierujący przejechał obok nich z dozwoloną prędkością, a następnie gwałtownie przyspieszył do prędkości 104 km/h.

Mężczyznę chciał zatrzymać drugi patrol, ale kierowca audi miał na to inny pomysł. Zatrzymał się na jezdni, ale w momencie kiedy, policjanci chcieli mu udaremnić dalszą jazdę, ten gwałtownie ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy, próbując go najechać. Następnie odjechał.

Mundurowi od razu ruszyli za nim w pościg. Po krótkiej chwili kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do pobliskiego rowu i uderzył w drzewo.

44-latek odpowie teraz przed za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz stosowanie przemocy wobec funkcjonariusza policji, polegającej na skierowaniu w jego stronę prowadzonego pojazdu, zmuszając go do zaniechania prawnej czynności służbowej.