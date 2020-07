Sąd Najwyższy. 4086 protestów wyborczych ws. stronniczości TVP bez dalszego biegu

"Ogólne zarzuty o hipotetycznym zachowaniu się milionów wyborców i o dokonanych przez nich wyborach nie mogą być same z siebie, w ramach demokratycznego państwa prawnego, traktowane jako zarzut naruszenia norm Kodeksu wyborczego lub popełniania przestępstwa mającego wpływ na wynik wyborów" - czytamy na stronie Sądu Najwyższego. Ze stanowiska wynika, że nawet jeśli istnieją wątpliwości co do rzetelności TVP w kampanii, to nie była ona jedynym środkiem przekazu dostępnym wyborcom.