Protesty w Polsce. Media: kibice Arki Gdynia wdarli się do biura posła PiS. Marcin Horała interweniuje

Protesty w Polsce. Gdynia. Kibice Arki włamali się do biura posła PiS? Chodzi o Marcina Horałę

Protesty odbywają się w wielu miastach w Polsce. Strajk Kobiet przeszedł m.in. przez Gdynię. W sobotę doszło tam do groźnego zdarzenia.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", podczas protestu w centrum Gdyni kibice klubu Arka Gdynia sforsowali drzwi do biura posła PiS Marcina Horały i wdarli się do środka.

Do zdarzenia miało dojść po tym, gdy Strajk Kobiet ruszył spod Urzędu Miasta do biura PiS przy ulicy Starowiejskiej. Protest przez cały czas był eskortowany przez kordon policji.

Protesty w Polsce. Arka Gdynia w biurze posła Marcina Horały? Miasto zablokowane

Kilka chwil później do akcji wkroczyli, zdaniem "GW", kibice Arki Gdynia, którzy brali udział w proteście. Kopniakami sforsowali drzwi biura posła Marcina Horały i wdarli się do środka. W ślad za nimi ruszyła policja, która musiała użyć gazu, by wyciągnąć intruzów.