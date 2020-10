Protesty w Polsce. Komendant Straży Miejskiej w Łodzi przeprasza

Protesty w Polsce. Komendant przeprasza

"Z niepokojem obserwuję, że zlecane nam przez wojewodę zadania wykraczają poza działania związane z walką z epidemią " - napisał komendant SM. "Nie ma mojej zgody na to, aby strażnicy miejscy wykorzystywani byli do działań o charakterze politycznym, do ochrony siedzib jakichkolwiek partii politycznych oraz do działań mających znamiona represji wobec mieszkańców miasta" - dodał.