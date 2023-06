Protesty w Niemczech. Starcia z policją na ulicach miast

Protesty w części Niemiec. Mieszkańcy Lipska, Berlina i innych wschodnich miast starli się z policją. Demonstracje są następstwem ogłoszenia wyroku skazującego 28-letnią aktywistkę za serię ataków na neonazistów i prawicowych ekstremistów. Sąd okręgowy w Dreźnie skazał 28-letnią kobietę na 5 lat i trzy miesiące więzienia za "członkostwo w organizacji przestępczej". Lewicowa aktywistka została wcześniej oskarżona o udział w serii ataków, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyrok wywołał ogromne poruszenie i sprzeciw części demonstrantów. Młodzi ludzie wyszli m.in. na ulice Lipska, gdzie doszło do starć z policją. W ruch poszły pałki i gaz. Nagrania z protestów opublikowała agencja Associated Press. Jak podała AP, dodatkowo trzech mężczyzn, którzy mieli współpracować z 28-latką, sąd skazał na kary od dwóch do trzech lat pozbawienia wolności.